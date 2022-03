VerbaAlpina - oder der Dialekt in den Bergen

Die Dialektkasterl der Pongauer Nachrichten finden Eingang in internationales Forschungsprojekt.

Wie der Zufall so spielt: In der renommierten deutschen Wochenzeitung "Die Zeit" war vor kurzem ein Bericht über das Projekt VerbaAlpina zu lesen. Dieses Projekt der Ludwig-Maximilians-Universität in München hat sich zum Ziel gesetzt, länderübergreifend den Sprach- und Kulturraum des gesamten Alpengebiets zu untersuchen.

Auf eben diesen Bericht ist ein in Wagrain ansässiger "Die Zeit"-Leser aufmerksam geworden und machte - als ebenso eifriger "Pongauer Nachrichten-Leser - das Projektteam in München auf das PN-Dialektkasterl aufmerksam. Die VerbaAlpina Projektkoordinatorin Christina ...