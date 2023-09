Verein ist pleite - Jugendfestival 5020 vor dem Aus

Das Kulturfestival 5020, das erst zwei Mal in der Stadt Salzburg stattgefunden hat, steht vor dem Aus. Der Verein Fifty Twenty hat Insolvenz angemeldet. SPÖ und Grüne sehen ein Versagen bei Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP). Denn die Stadt hat bereits heuer die Fördergelder gekürzt.

Der Verein Fifty Twenty, der das Jugendfestival 5020 organisiert, hat am Donnerstag Insolvenz angemeldet. Das Programm des diesjährigen Festivals war bereits abgespeckt. Von Ende Juni bis Mitte Juli 2023 fanden an drei Wochenenden 10 Veranstaltungen an neun unterschiedlichen Orten in der Stadt Salzburg statt. Im Vorjahr waren es noch 50 Events an 20 Orten. Das lag vor allem an den Budgetkürzungen von Seiten der Stadtpolitik. 60.000 Euro erhielt das Jugendkulturfestival 5020 in diesem Jahr. Das sind 40.000 Euro weniger als im Vorjahr. Beschlossen wurde die Budgetkürzung mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ. Für ein ausgeglichenes Budget fehlten schließlich 30.000 Euro. Die Zukunft des Festivals ist nun ungewiss.

Kritik kommt von SPÖ und Grüne, die sich hauptsächlich an Bürgermeister Harald Preuner richtet. Der SPÖ-Klubvorsitzende Vincent Pultar spricht von einem "Schlag ins Gesicht von jungen Menschen in der Stadt Salzburg". Für ihn sei zu befürchten gewesen, dass es aufgrund der Budgetkürzung zu einer Schieflage kommen könne. "Das ist das Ergebnis der Politik von ÖVP und FPÖ in der Stadt Salzburg."

Bürgerliste: "Fordern Neuausschreibung"

Markus Grüner-Musil, Kultursprecher der Bürgerliste, sagt: "Die Insolvenz des Vereins zeigt wie schwierig es ist, neue und junge Kulturformen in Salzburg auf die Beine zu stellen. Erschwert wird dies zusätzlich, wenn einem Veranstalter wesentliche Budgetmittel entzogen werden, so wie dies Bürgermeister Preuner heuer beim Jugendkulturfestival 5020 kurzfristig gemacht hat." Die Bürgerliste möchte das Festival neu aufgestellt wissen: "Ich fordere daher eine Neuausschreibung, damit das Festival weitergeführt und weiterentwickelt werden kann. Die regionale Szene wächst gerade, diese Kompetenzen sollte die Stadt nicht übersehen."

Naturgemäß anders beurteilt die FPÖ die Insolvenz des Festivalvereins. "Die Insolvenz zeigt, dass die Kritik der FPÖ von Anfang an richtig war", sagt FPÖ-Gemeinderat und Wirtschaftssprecher Robert Altbauer. "Sich darauf hinauszureden, dass öffentliche Förderungen nicht rechtzeitig eingetroffen wären, beweist nur, dass die handelnden Personen von wirtschaftlich vernünftigem Handeln keine Ahnung haben."