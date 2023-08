Verein "Unsa Oans": Volkskultur zum "Selbermachen"

Im Fernsehen kennt man sie als Hoagascht-Moderatorin, mit einem neuen Verein will Christina Ömmer "Volkskultur zum Onglonga" forcieren.

Noch bis Oktober ist Christina Ömmer in Karenz. Dem Thema Volkskultur ist die Musikantin und Servus-TV-Moderatorin dennoch eng verbunden geblieben: Gemeinsam mit den Musikpädagogen Theresa Maier und Raphael Kühberger hat sie 2022 den Verein "Unsa Oans" gegründet. "Beide spielen mehrere Instrumente, organisieren Veranstaltungen, Volkstanzabende, etc., sie sind täglich in der Szene unterwegs. Wir kannten uns aus Musikantenkreisen und haben einmal darüber geredet, wie es wäre, Nischenthemen aus der Volkskultur vor den Vorhang zu holen, und den Leuten, die das interessiert und die auch praktisch etwas lernen wollen, etwas zu bieten."

"Volkskultur zum Onglonga", also zum Angreifen, möchten die drei mit ihrem Verein unter die Leute bringen: "Zum Beispiel alte, vergessene Lieder - was hat sich der Verfassser gedacht, was sind da für alte Wörter drin etc.", erklärt Ömmer im TN-Gespräch. Und das nicht nur zum Berieselnlassen, sondern auch zum Mitmachen: Die drei porträtieren auf www.unsaoans.com nicht nur Musikgruppen, sondern präsentieren auch Volkslieder (inklusive Noten zum Nachsingen) und geben in Videos Lehrstunden auf der Steirischen Harmonika.

Noch steckt das Projekt in den Kinderschuhen: Ein Sponsor hat die Arbeit am Internetauftritt und den ersten Videos ermöglicht, nun wollen sich die drei um Fördergelder bewerben: "Dass sich noch nicht mehr getan hat, liegt nur an der Zeit. Wir konnten bisher einfach nicht mehr Zeit hineinstecken."

Langfristig hofft Ömmer, nicht nur online, sondern auch über eigene Veranstaltungen Interessierte erreichen zu können - vor allem auch Kinder und junge Eltern: "Ich werde oft von Eltern mit Kindern kontaktiert, die mit den Kleinen singen wollen bzw. ihnen etwas vorsingen wollen." Gemeinsam mit ihrem Mann David hat sie bereits 20 Kinderlieder eingesungen und per QR-Code verschickt, zum Vorspielen und Selbstsingen: "So etwas möchte ich fördern, das würde mir taugen, da sehe ich auch Bedarf."