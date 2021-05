Vernissage eines "Süchtigen" in Obertrum

Malen sei für ihn fast zur Sucht geworden, erklärt der Salzburger Fotograf Hannes Schneider. Das bunte Ergebnis dieser Abhängigkeit ist derzeit in der Vinothek Vinofox in Obertrum zu sehen.

Es ist kaum mehr als ein Jahr her, dass Hannes Schneider zum ersten Mal ein weißes Blatt Papier in die Hand nahm, um zu malen. Es passierte im Atelier eines befreundeten Künstlers. "Ich wollte versuchen, ob mir das Spaß macht. In dieser Nacht entstanden meine ersten acht bis zehn Bilder. Es machte mir so viel Freude, dass ich nicht mehr aufhören wollte. Es entwickelte sich fast zu einer Sucht", sagt Schneider. Einige seiner Bilder sind derzeit in der Vinothek Vinofox ...