Salzburgs einzige Dudelsackkapelle beteiligt sich am Sonntag an einer weltweiten Mission. Welche Frauen und Männer in den Kilts stecken.

Wo immer sie im Schottenrock mit ihren Dudelsäcken und Trommeln auftauchen, sorgen die 22 Männer und drei Frauen der Salzburg Rampant Lion Pipe Band für Staunen. Blasmusikkapellen kennt man hierzulande, aber Dudelsackkapelle gibt es im Bundesland nur diese eine.