15. Flavourama-Festival in Salzburg: Über 5000 Menschen im Streetdance-Fieber

Flavourama lockte wieder die internationale Tanzszene nach Salzburg. Mit ausverkauften Veranstaltungen war der Zulauf im Jubiläumsjahr groß.

Internationale Größen, mitreißende Stimmung und ein aufregendes Grande Finale: Das Streetdance-Festival Flavourama feierte dieses Jahr seinen fünfzehnten Geburtstag. Über 350 Tänzerinnen und Tänzer aus der ganzen Welt haben sich während der Pre-Selection in den Kategorien Hip-Hop und House miteinander gemessen. Davon konnten sich 35 Tänzerinnen und Tänzer für das finale Battle qualifizieren. Zudem waren die Veranstaltungen ausverkauft. "Das haben wir so noch nie erlebt. Das freut uns besonders, weil wir merken, dass sich Flavourama etabliert hat", blickt Gründerin Olivia Mitterhuemer zurück.

"Es ist schön zu sehen, dass Flavourama so angenommen wird"

Gemeinsam mit Farah Deen und Elena Rainer bildet sie das Veranstalterinnen-Trio. 2009 fand das Event zum ersten Mal statt. Das aus dem Battle eines der größten Streetdance-Festivals Europas entstehen würde, hätte sie sich nicht gedacht. Dabei ist nicht nur das Festival gewachsen: "Auch das Publikum ist sehr divers geworden. Es ist sehr schön zu sehen, dass Flavourama in der Stadt so angenommen wird." Erstmals hatten die Veranstalterinnen ihre Fühler nach Hallein ausgestreckt und das neuntägige Festival in diesem Jahr dort begonnen. Und auch die Halleiner Bewohnerinnen und Bewohner hätten die Events angenommen, so die Tänzerin.

Streetdance funktioniert auch auf Theaterbühnen

Ein besonderes Augenmerk legen die Veranstalterinnen auf ein vielfältiges Angebot. Dazu zählen etwa das Next Generation Battle, an dem diesmal 90 Kinder und Jugendliche aus ganz Europa teilgenommen haben. Aber auch die Verbindung von Theater und Streetdance ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Festivals. Mitterhuemer erklärt: "Global bewegt sich die Clubszene immer mehr auf Theaterbühnen. Uns ist wichtig, dass sich Tänzerinnen und Tänzer darauf ausprobieren können. Wir wollen in den Diskurs gehen und Kulturen von der Straße in das Theater bekommen".

Das 16. Flavourama soll sich im selben Rahmen bewegen, aber auch weiterentwickeln, verrät die Gründerin. Tanzbegeisterte dürften sich wieder auf neue Programmpunkte freuen.