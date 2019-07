Die Filmkamera hat Ulrike Halmschlager durch ihr Handy ersetzt. Sie fotografiert und druckt auf Samt.

Grau und bröckelig sind die Wände der großen Halle in der Wüstenrotstraße in Hallein. Das Glasdach, das den großen Raum erhellt, ist undicht. "Bei Regen tröpfelt es herein. Ich weiß, an welchen Stellen, dort habe ich bewusst die Pflanzen platziert", ...