Das Pride Festival setzte sich für ein buntes Salzburg ein

Das Pride Festival zog viele internationale und nationale Besuchende an.

"Wir sind tatsächlich geflasht von den positiven Rückmeldungen. Da uns wirklich viele Leute wahrgenommen haben, als aktiven Verein", erzählt Conny Felice, die Geschäftsführerin der Hosi Salzburg, rückblickend auf das heurige Pride Festival. Die Auslastung der über 30 Veranstaltungen geben ihr recht. Manche Workshops, wie der Gebärdensprachen-Kurs waren sogar überbucht, bei anderen Veranstaltungen, wie der Dragshow Magic Garage, mussten Besucherinnen und Besucher sogar weggeschickt werden. "Wenn Leute davorstehen müssen, weil einfach zu viel los ist, dann ist das schon eine Bestätigung für unsere Arbeit", so Felice.

Erster Gottesdienst und Selbsthilfegruppe

Ein Highlight für die Hosi-Leiterin war der erste gemeinsame katholische Gottesdienst mit der Erzdiözese in der Kollegienkirche, der gut besucht war. "Das war für uns eine der wichtigsten Veranstaltungen, da es auch gesellschaftlich weit herausstrahlt."

Daneben gab es zahlreiche Workshops, wie anerkannte Fortbildungen im Gesundheitsbereich oder einen Informationsabend für Eltern von Transgenderjugendlichen. "Das ist ganz wichtig, da Eltern und Angehörige das Wissen und die Sicherheit brauchen, dass es mit dem Kind gut weitergehen wird und es gut aufgehoben ist in der Welt. Der Infoabend kann da sehr viel an Last abnehmen und die Eltern haben auch gesehen, dass sie nicht alleine sind und es auch andere gibt, die in der Situation sind", so Felice. Aus der Informationsveranstaltung entstand eine Selbsthilfegruppe für Eltern, die in Zukunft weitergeführt wird. Diese Veranstaltungen seien zwar "leiser" als beispielsweise die Dragshows, aber gesellschaftlich sehr wichtig, so die Hosi-Leiterin. Das sehe sie auch an den Rückmeldungen von einigen Eltern und sogar einer Großmutter, die glücklich waren, "dass ihre Kinder sich in einem so positiven Umfeld wohlfühlen können."

Pride Parade mit vielen Unterstützern

Bunt, fröhlich, ausgelassen und musikalisch begleitet, zogen am Samstag die zwei Festwägen der Christopher Street Parade unter dem Motto "Be visible, Schatzi!" mit ungefähr 5.000 Mitlaufenden vom Südtirolerplatz bis zum Unipark in Nonntal. Darunter waren 80 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer und auch zahlreiche internationale Besucherinnen und Besucher. "Salzburg ist eine durchaus queerfreundliche Destination, was auch dem Tourismus und der Wirtschaft gut tut", so Felice. Begleitet wurde der Festzug von einigen kirchlichen Organisationen, Firmen und Politikerinnen, wie unter anderem Bürgerlisten-Baustadträtin Anna Schiester und SPÖ-Sozialstadträtin Andrea Brandner und der ÖVP-Landesrätin Daniela Gutschi, die ihre Unterstützung für die LGTBQ+ Community betonten.



Warum der Christopher Street Day immer noch wichtig ist

Politisch habe sich viel verändert, aber in der gesellschaftlichen Akzeptanz sei noch einiges zu tun, erklärt Felice. "Da braucht es auch unseren Beitrag. Man kann Respekt und Liebe nicht einfordern, aber man kann sich respektvoll verhalten und dann wird man in der Gesellschaft auch als vollwertiger Teil akzeptiert und das ist unser Beitrag als Hosi Salzburg." Auch andere Teilnehmende sahen das so. Man müsse sich gerade jetzt, wo es in vielen Ländern Rückschritte gebe, für die Rechte einsetzen, erklärt die Besucherin Victoria Schatzl.

Auch nächstes Jahr soll es wieder ein Pride Festival von Ende August bis Anfang September geben. Die Sponsoren haben ihre Unterstützung schon zugesagt, so Felice. "Das Wichtigste ist, dass die Menschen erkennen, dass man keine Angst vor Buntheit haben muss."