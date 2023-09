Die ganze Vielfalt des Lungaus

Knapp 1800 marschierende Teilnehmer aus über 60 Vereinen sorgten am Sonntag in Mariapfarr für eine farbenprächtige Präsentation der Lungauer Volkskultur. Am Samstag stand alles im Zeichen des 130-Jahr-Jubiläums der FF Mariapfarr. Und am Freitag wurde auf die Markterhebung angestoßen.

Den Nabel des Lungaus verkörperte am vergangenen Wochenende wohl die neue Marktgemeinde Mariapfarr. Speziell am Sonntag beim großen Fest der Lungauer Volkskultur - das nur alle sechs Jahre stattfindet - strömten tausende Besucher aus nah und fern dort hin. Sichtlich gerührt waren der örtliche Bürgermeister Andreas Kaiser und Wolfgang Eßl, Obmann der Lungauer Volkskultur, nach dem großen Samsontreffen, bei dem alle zwölf Samsone und die Riesenfiguren aus Mariapfarrs Partnergemeinde Matadepera teilgenommen haben. Bgm. Andreas Kaiser: "Es war einfach überwältigend mit unbeschreiblichen Momenten. Ich verspüre ein Gefühl der großen Dankbarkeit. Man hat gesehen, was man bewegen kann, wenn alle zusammenhalten. Das Fest wurde drei Jahre lang vorbereitet. Es ist das Werk vieler Hände." Wolfgang Eßl: "Schöne hätte es nicht sein können. Es kann einem Obmann nichts besseres passieren, als wenn man so viele Menschen begeistern kann. Man kann schon einladen, aber es muss auch jemand kommen." Der Festtag begonnen wurde mit einem Festakt am Sportplatz und einer würdigen Festmesse, gestaltet von Pfarrer Bernhard Rohrmoser.

