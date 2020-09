In der Kunstvilla in Mondsee kurbeln Anfänger wie Künstler ihre versteckten Energiereserven an. Gerade in fordernden Zeiten kann Malen den Geist und die Psyche beleben.

Schon die Kulisse ist malerisch. An einem Hang im oberösterreichischen Mondsee liegt die Kunstvilla umgeben von einem blühenden Garten, Wasser plätschert in den Naturteich, der Blick auf den See und die umliegenden Berge ist frei. Die Künstlerin Michaela Moisl-Taurer lädt zu Malkursen, bei denen die Teilnehmer sowohl im Atelier in der Villa als auch im Garten ihre Kreativität ankurbeln können. Die Natur sei dabei eine wichtige Inspirationsquelle, sagt Moisl-Taurer. Das Malen gebe ihr Kraft, so nehme sie Abstand ...