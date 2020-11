Es ist ein weitgereistes Kamel, das am Donnerstag in Salzburg eingetroffen ist. Entstanden ist es in Peking, die Inspiration dazu kam aus Kairo. Das Kunstwerk wiegt 800 Kilogramm, besteht aus Stahl und wurde per Kran geliefert: Der 4,90 Meter lange Kopf eines Kamels ist Teil einer Ausstellung des Schweizer Künstlers Not Vital im Museum der Moderne.

Dieses Video liegt auf YouTube