Das 130 Jahre alte Instrument aus Salzburg wird für die Nachwuchsförderung in den USA eingesetzt.

"Jetzt hat die Geige ihren Weg gefunden", sagt Maria Spiegelberger. Während sie das Instrument an Dirigent Franz Welser-Möst übergibt, strahlt sie über das ganze Gesicht. "Wir sind auch dazu da, junge Künstler in ihrer Ausbildung zu fördern", erklärt sie. Damit spricht sie die modernen Aufgaben des 1701 von Fürsterzbischof Ernst Graf von Thun Hohenstein gegründeten Ordens der Rupertiritter an, dessen Präfektin für Kunst und Kultur sie ist.

Die 130 Jahre alte Geige aus dem Besitz ihrer Familie erwartet ...