Video: Electric Love Festival in Hof 2021 abgesagt - aber mit Schmalspur-Version als Ersatz

Das Electric Love Festival am Salzburgring mit seinen 180.000 Fans aus 70 Ländern pro Ausgabe muss heuer zum zweiten Mal in Folge wegen Corona abgesagt werden. Heuer aber nicht ganz: Denn als Ersatz soll es Ende August als Schmalspur-Version eine "Electric Love Boutique Edition" mit jeweils 10.000 Besuchern an drei Tagen geben, kündigten die Veranstalter am Freitag in einer Aussendung an.

Dieses Video liegt auf YouTube