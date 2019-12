Diese Messen machen wach für die Weihnachtsbotschaft: Bei der ersten Rorate im Pongauer Dom standen zwei Frauen im Mittelpunkt - die heilige Barbara und Musikerin Hildegard Stofferin.

Als Erste huscht an diesem frühen und kalten Mittwochmorgen Stadtbäuerin Barbara Hutter in den Pongauer Dom in St. Johann. Das Geräusch ihrer Schritte durchbricht die Stille. Draußen ist es zwei Stunden vor Sonnenaufgang stockdunkel, drinnen spenden nur Kerzen etwas Licht. ...