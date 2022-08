Für Reinhardt Sampl zählen die Lichtmomente im Bild

Ist ein Bild gemalt, ist es noch lange nicht fertig. Im Vorbeigehen verpasst ihm Reinhardt Sampl weitere Pinselstriche. Und wieder ist ein Unikat fertig.

Im geordneten Chaos am bäuerlichen Dachboden in Schwerting (Lamprechtshausen) passiert Kunst. Der 69-jährige Maler ist nicht nur in St. Andrä in aller Munde. Seit 22 Jahren ist er über seine Frau Maria Winter auch mit dem Flachgau "verbandelt".

Betritt man das erste Mal sein Atelier am Dachboden des alten Bauernhauses ist das Auge des Betrachters erst überfordert - einerseits von der Fülle der Werke, andererseits von deren Schönheit. Lungauer und Flachgauer Landschaften, Orte, die Stadt Salzburg, Reiseziele wie ...