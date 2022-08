Gleichberechtigung und nicht Diamanten seien "a girl's best friend", sagt Buhlschaft Verena Altenberger

Köchert-Juweliere luden zum traditionellen Schmuckbrunch ins Hotel Schloss Fuschl. Für Helga Rabl-Stadler gab es den Festspiel-Ring. Verena Altenberger probierte einen Ring um 23.000 Euro, Peter Lohmeyer eine Tahiti-Perlenkette.

"Diamaonds are a girl's best friends" gilt für Verena Altenberger als "outdatet". Vielmehr sei nun die Gleichberechtigung "a girl's best friend", meinte die Darstellerin der Buhlschaft der Salzburger Festspiele am Samstag beim traditionellen Köchert-Schmuckbrunch im Hotel Schloss Fuschl. Die Köcherts seien für sie viel mehr Kunsthandwerker als Juweliere. Für sie ist es nach dem Vorjahr der zweite Schmuckbrunch und obwohl es ihr heuer schon "weniger unangenehm" sei, den teuren Schmuck - leihweise - anzulegen, so sei es ihr wegen des ...