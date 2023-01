Hoch lebe der "Vereinigte"

14 Vereinigtengruppen erwiesen dem neuen Kommissär Christian Bernhofer am Sonntag die Ehre.

In seinen 30 Jahren als Vereinigter bei der Gruppe Ottingweg mimte Christian Bernhofer meist Frauen. Seit 1. Jänner ist er selbst das Oberhaupt der Bruderschaft. Umso gespannter und aufgeregter war er wohl auf die Huldigungen der liebwerten Vereinigten, die sich am Sonntag ordentlich ins Zeug legten: "Der Tag ist so schnell vergangen. Man weiß ja im Vorfeld nicht, was einem erwarten wird. Wir sind überwältigt. Jede Gruppe war Gold wert. Es war der Wahnsinn. Es ist für mich momentan schwer ...