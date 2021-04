Für einen "Karneval der Tiere" haben sich Musiker des Mozarteumorchesters im Zoo von Hellbrunn schlau gemacht. Ab Sonntag ist das Stück im Stream zu sehen.

Für ein ungewöhnliches Projekt haben sich Musiker des Mozarteumorchesters Salzburg und der Dirigent Gabriel Venzago in den Hellbrunner Zoo begeben. Um sich auf den "Karneval der Tiere" vorzubereiten, in dem der französische Komponist Camille Saint-Saëns die Eigenarten von Esel, Schildkröte, Schwan, Elefant oder Vogel in Musik übersetzt hat, haben sie sich auf ungewöhnliche Erkundungstouren begeben.

Der Dirigent Gabriel Venzago besuchte im Zoo sogleich die Pinguine. Auch wenn Camille Saint-Saëns in seiner Suite für Kammerorchester keine Musik für Pinguine ...