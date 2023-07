Kasimiro und seine Farbfetzen

Zu Besuch bei Andreas Dullnig im Atelier im alten Wagnerhaus.



"Ich bin ein Bildermaler", sagt Andreas Dullnig. "Das Wort Künstler ist nicht interessant für mich. Es geht schon um die Kunst, aber besonders ums Bildermalen. Die Kunst stellt sich dann im Nachhinein ein, zum Zeitpunkt des Malens ist das noch nicht geklärt."

Andreas Dullnig nennt sich "Kasimiro" und lebt im ältesten Haus Nußdorfs. Er malt, weil er das als Notwendigkeit sieht. "Mein Leben wäre ohne die Malerei völlig sinnlos. Man kommt dabei auf eine Ebene, die über dieses alltägliche Leben hinausgeht."

Im ehemaligen Wagnerhaus, das auch die erste Volksschule der Gemeinde war, hat er auch sein Atelier eingerichtet. "Das war sehr spannend, als wir das Haus gekauft haben, war es vertäfelt und wir haben nach und nach entdeckt, was sich hier versteckt. Alte Häuser haben mich immer schon fasziniert, da ist viel Leben und Energie drin."

Eine eigene Technik entdeckt

Viel Energie steckt auch in Kasimiros großformatigen Bildern. Er hat eine spezielle Technik entdeckt. "Vielleicht habe ich sie auch erfunden, aber ich weiß ja nicht, ob irgendwo auf der Welt noch ein anderer Maler zufällig auch so arbeitet wie ich. Also sage ich, ich hab diese Technik im Laufe meines Schaffens entdeckt. Ich male, dann mache ich kleine bemalte Ausschnitte und überklebe die reale Malerei mit diesen Farbfetzen, dann gehe ich mit Öl drüber, um diese Collage zu verwischen. Für den Betrachter sieht das Bild dann aus wie ein Gemälde, man erkennt nur ganz aus der Nähe, dass da etwas aufgeklebt ist. Recycelte Farbe sozusagen."

Kasimiro verwendet aber nicht nur diese eine Technik, sondern versucht verschiedene abstrakte Mittel. So hat er eine ganze Serie über den kürzlich verstorbenen Schauspieler Helmut Berger gemacht. "Da habe ich mit Strichlierungen gearbeitet. Ganz bewusst, denn mein Hintergedanke war es, Helmut Berger soll ein Mythos bleiben und das stellt diese Technik gut dar." Zwischen Andreas Dullnig und Helmut Berger hat sich eine Freundschaft entwickelt und der Schauspieler hat den Maler gebeten, sein Leben zu malen. So ist im Atelier im Wagnerhaus eine Helmut-Berger-Serie entstanden.

Aktuell arbeitet Kasimiro an einer Ausstellung in Innsbruck. Seine Bilder haben den Mensch und die Berge zum Inhalt. "Es geht aber nicht um den Sport an sich, sondern, wie der Mensch in der Natur wirkt. Mit den ganzen Utensilien, mit der bunten Kleidung, mit designten Snowboards. Irgendie ist der Mensch da ein Fremdkörper in der Natur. Auch diese Selfie-Kultur, wenn der bunte Mensch sich auf der verschneiten Piste inszeniert. Das finde ich interessant, das möchte ich darstellen."

Der schöpferische Drang

Wenn Kasimiro malt, dann arbeitet er an drei, vier Bildern gleichzeitig. "So bleibe ich im Flow." Solange er die Bilder bei sich im Atelier hat, hört er übrigens nicht auf, daran zu arbeiten. "Es ist wichtig, dass ich Bilder auch verkaufe, sonst male ich immer weiter. Ich habe immer das Gefühl, da fehlt noch was und ich muss etwas Neues dazu ode rdarüber malen. Solange ein Bild im Atelier hängt, hört dieser schöpferische Drang nicht auf. Komischerweise aber, wenn ich ein Bild von mir bei wem anderen, beim Käufer, an der Wand hängen sehe, habe ich mir das noch nie gedacht, da war es dann immer stimmig."