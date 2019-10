Wo sich früher ein Blumengeschäft, eine Trafik und eine Bäckerei befanden, kann man sich nun im neuen Kartenbüro des Landestheaters beraten lassen.

Die Fragen sind andere als früher. "Vieles, was man früher voraussetzen konnte, ist heutzutage den Menschen nicht mehr so geläufig." Das sagt Bernhard Utz, der kaufmännische Direktor des Landestheaters. "Was ziehe ich ins Theater an? Muss ich früher dort sein? ...