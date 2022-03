Nach den im November unterbrochenen Proben fiebert die neu formierte Theatergruppe der Landjugend Berndorf der Premiere entgegen.

Die Landjugend Berndorf kann bereits auf eine über 55 Jahre währende Geschichte zurückblicken. Bald nach der Gründung 1966 sorgten ihre Mitglieder auch auf der Theaterbühne für Furore. "Schon mein Opa hat mit dem Landjugendtheater begonnen. Zum Muttertag wurden immer Einakter gespielt", berichtet Katharina Huber am Rand einer Probe für das neue Stück "Geisterjagd am Lindenhof", das am 19. März Premiere im Saal des Berndorfer Neuwirts feiert. Für diese Aufführung hat sich eine neue Truppe gebildet.

SN/sw/fink Zuhören ...