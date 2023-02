Musiker aus Salzburg-Parsch: Erbses Erben flirten gerne

Eine private Initiative sponsert aus dem Nachlass des Salzburger Sängers Heimo Erbse jedes Jahr 3000 Euro an eine junge aufstrebende Band. Die heurigen Sieger sind "Flirtmachine" aus Salzburg-Parsch.

Neben zwei gymnasiastischen Extrarunden und einem tadellosen Zivildienst entstand die Liebe zur Musik - so beschriebt es Bandleader Robert Gerstendorfer (22) aus Salzburg-Parsch am liebsten. 2019 hat der junge DIY-Musiker sein Soloprojekt gestartet, aus dem schließlich seine Band Flirtmachine geboren wurde. Mit an Bord sind sein Bruder Arthur und Simon Plojer.

Heute gelten Flirtmachine als große Nachwuchshoffnung, sind als liebevoll genannte FM4-Lieblinge immer wieder im Radio. Wie das zustande kam? "Unspektakuläre Geschichte", schmunzelt Frontmann Robert Gerstendorfer: "Wir haben ...