Renoviertes Zauberflötenhäuschen ist demnächst im Innenhof von Mozarts Wohnhaus zu sehen

In dem Häuschen entstand ein Teil der Zauberflöte. Am Montag startete der Aufbau des Holzpavillons im Innenhof des Museums.

700 Arbeitsstunden stecken in dem nun renovierten Zauberflötenhäuschen. Wolfgang Amadeus Mozart soll darin einen Teil seiner Oper komponiert haben. Am Montag begann der Aufbau des Pavillons im Innenhof von Mozarts Wohnhaus. Ab Ende November wird es für Museumsbesucher zugänglich und von außen besichtigbar sein. Durch das Fenster im ersten Stock einen Blick auf das Häuschen werfen können Neugierige schon am 26. Oktober: Dann lädt die Stiftung Mozarteum zum Tag der offenen Tür.

Der kleine Holzpavillon stand ursprünglich in ...