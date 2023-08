Theater Chronos und das Kollektiv PÖL wollen frischen Wind in die Theaterszene bringen

Modern inszeniert und ins Englische adaptiert mit deutschen Untertiteln: *enters with a gun and a dead seagull* nimmt sich an drei Terminen Tschechows "Die Möwe" an und belebt das kleine Theater.

Mit einem Titel, der es schon in sich hat, öffnet das kleine Theater am Freitag, 18. August und Samstag, 19. August seine Pforten. *enters with a gun and a dead seagull* adaptiert Anton Tschechows "Die Möwe" und legt das Stück modern aus. Die junge Theaterproduktion stammt vom Salzburger Theater Chronos in Kooperation mit dem schwedischen Künstler*innen Kollektiv PÖL aus Stockholm und vereint gecastete Schauspieler*innen aus Österreich, Schweden und den USA. Die Stadt Nachrichten sprachen mit Magdalena Köchl, die gemeinsam mit den Schwedinnen Mira Mitchell und Cornelia Longueville (Regie) hinter der Produktion steht und nach Salzburg auf Tour durch Österreich, Deutschland und Schweden geht.

Kennengelernt hat sich das junge Team in der New Yorker Schauspielschule Neighborhood Playhouse - School of the Theatre. Als Schauspielschülerinnen lasen Köchl und Mitchell "Die Möwe" und waren begeistert. "Tschechow ist ein wundervoller Autor. Er schreibt so klar in Richtung Emotionen und Beziehungen und da kann man sehr viel rausholen", erklärt die Schauspielerin. Mitchell habe dann das Kollektiv PÖL aus Schweden eingebracht. Von Köchls Seite kam das Theater Chronos rund um Edi Jäger und Anita Köchl. Seit zwei Jahren wurde geplant, gecastet und mit Tipps von den Älteren um Förderungen angefragt. Natürlich sei das Stück eine große Verantwortung, aber "wir haben uns gedacht, wir scheitern lieber an was Großem, als an was Kleinem". In der Schauspielschule sei ihnen immer gesagt worden, dass sie ihren Weg in die Industrie finden müssen. Sie wollten aber lieber "ihr eigenes Ding" machen. "Wir haben uns gedacht, wir probieren es und geben unser Bestes und machen es so, wie wir es uns wünschen würden."

Gecastet wurde genderneutral, was sich zufällig ergeben habe. So gebe es nur einen Mann in der Produktion. "Uns war es wichtig ein offenes Umfeld zu schaffen, in dem jeder sein kann, wie er oder sie sein will", so Köchl. Das Stück konzentriere sich aber auf Beziehungen und Emotionen und gehe über Geschlechterrollen hinaus. Tschechows Stück sei heute noch relevant, da es um Liebe und Selbstverwirklichung gehe. Dabei spielt auch eine gewisse Verlorenheit mit, die in der jungen Generation spürbar sei. "Viele sind in Technoorgien und in den vielen globalen Problemen verloren. Es fühlt sich oft unmöglich an, das anzugehen." Es sei ihnen wichtig, junge Leute wieder ins Theater zu bringen, ihnen Mut zu machen und zu zeigen, dass auch klassische Stücke ansprechend und spannend sein können. "Wir wollen frischen Wind in die Theaterszene bringen und auch jungen Leuten zeigen, dass man noch träumen darf", schließt Köchl. Vom Stück könne man sich Musik, Tanz, Ernsthaftigkeit, viel Authentizität der Mitwirkenden und auch Spaß erwarten.

Vorführungstermine sind Freitag, 18. August und Samstag, 19. August um 19.30 Uhr und Freitag, 15. September, um 10 und 19.30 Uhr.