Wie das 26 Meter lange und 162 Kilo schwere Sattlerpanorama übersiedelt wird

Das bald 200 Jahre alte Sattler-Panorama wird abgebaut. Bis sein neuer Standort fertig ist, wird es in der Schwarzenbergkaserne gelagert.

Die Dimensionen sind enorm: Fünf Meter hoch, 26 Meter lang und 162 Kilo schwer. "Das Sattler-Panorama besteht aus 127 Quadratmetern bemalter Fläche", schildert Judith Niedermair-Altenburg. Sie ist leitende Restauratorin des Salzburg Museum und für den bevorstehenden Abbau und Abtransport des Sattler-Panoramas verantwortlich.

Das ab 1824 entstandene Gemälde zeigt einen von verschiedenen Standpunkten auf der Festung zusammengesetzten Rundumblick auf das spätbarocke Salzburg. An der Oberkante ist es mit Spannungsschlüsseln an der kreisförmigen Stahlkonstruktion befestigt, am unteren Rand sorgen 210 ...