bodi end sole: "Viel Theater"um den 30er

Diese Woche ist das Jubiläumsprogramm des Theaters "bodi end sole" gestartet. Anlässlich des Jubiläums legt Gründerin Christa Hassfurther die Leitung in jüngere Hände.

Das Ende der Salzverarbeitung in Hallein gab den Ausschlag für den Namen des Vereins. Gegründet hat ihn Theatermacherin Christa Hassfurther, die nach 30 Jahren das Theater in neue Hände legt: Mit Ende des Jahres übernehmen Geschäftsführerin Johanna Seelbach und Schauspieler Dominik Jellen die Leitung.Die Gründung der Gruppe fil in die Transformationsphase Halleins von der Industrie- zur Kulturstadt, erzählt Hassfurther: "Damals herrschte eine große Aufbruchsstimmung. Friedl Bahner hat eine Produktion von mir gesehen, und meinte, ich solle ein Theaterensemble in Hallein gründen und damit das damals nahezu fertig gestellte Stadttheater bespielen." Mit ungewöhnlichen Spielorten - von der Industriehalle bis zum Bergwerk - und Produktionen rund um die Geschichte Halleins, wie beispielsweise Salinenstadt I und II oder die Tschickweiber - machte sich das Theater bald auch außerhalb von Hallein einen Namen.

Im Herbstprogramm zum 30-jährigen Jubiläum finden sich neue und bekannte Gesichter: Mirja Klippel und Mareike Tiede tauchen in "Inanna & Ereshkigal" in die Welt der sumerischen Göttinnen der Liebe und der Unterwelt ein (30. September).

Dem Bühnenbildner und langjährigen Wegbegleiter von bodi end sole, Alois Ellmauer, ist die Ausstellung "Die Bühnenräume des Alois Ellmauer" gewidmet, die von 4. bis 12. Oktober in der Alten Schmiede zu sehen ist.

Clemens Ansorg ist am 6. Oktober in der Performance "Stefan Zweig: Die Schachnovelle" zu sehen, Saxophonistin Sophie Hassfurther widmet sich mit Sängerin Gertraud Steinkogler-Wurzinger Frauenstimmen von Hildegard von Bingen bis zu Ingeborg Bachmann ("Give Me a Few Words", 8. Oktober). Im Tanztheater "Auf dem Mond" gewinnen Barbara Földesi und Jonathan Noch Erkenntnisse über die Spezies Mensch (10./11. Oktober).

Den Abschluss bildet eine Performance von Dominik Jelle und Jordina Millá als Instant Composition Duo, die eine Komposition im Moment der Aufführung kreieren (12. Oktober). Details zum Programm unter www.bodiendsole.at