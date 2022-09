Vielerlei Klänge laden zum Flanieren durch die Salzburger Altstadt

Zum vierten und letzten Mal in diesem Jahr lädt der Altstadtverband Salzburg zu zweitägigem Flanieren durch Musik. Unter dem Motto "Vielklang" werden am 2. und am 3. September auf Straßen, Gassen und Plätzen der linken und rechten Altstadt Klassik, Pop, Indie Rock, Brass, Jazz und Weltmusik geboten - alles bei freiem Eintritt. Fixe Spielstätten sind Alter Markt, Universitäts-, Waag-, Mozart- und Hagenauerplatz, Furtwänglergarten sowie Linzer Gasse. Zudem tourt die Gruppe Bandakadabra - teils gemeinsam mit Flavourama - quer durch Gassen ...