Vier in der Einsamkeit eines Schlosses

In Schloss Wiespach sind Werke zu sehen, die vor Ort und geprägt vom Lockdown entstanden sind.

Lavinia Lanner war ganz allein. Sie verbrachte die Zeit des ersten Lockdowns in Schloss Wiespach. Der Winter wurde zum Frühling, während sie dort "Artist in Residence" war. Und dieser Wandel, erlebt in Zurückgezogenheit und reiner Konzentration auf die Kunst, lässt sich auch in ihren neuen Arbeiten erkennen, die ab dem Wochenende im Schloss zu sehen sind.

Schloss Wiespach, das ist schon ohne Coronabeschränkungen ein ruhiger Ort. Das Gebäude mit seiner Galerie liegt fern von Hektik. So ein Ort ...