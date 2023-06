Vier Salzburger Gold-Gewinner bei Bundeswettbewerb prima la musica

Vier Mal Gold ging beim Bundeswettbewerb prima la musica in Graz nach Salzburg Zwei der "Gold-Gewinner" wurden mit dem Prädikat "Bundessieger" ausgezeichnet: der 15-jährige Johannes Doppler aus Anif erreichte in der Kategorie Trompete III-PLUS und der 17-jährige Sebastian Breiteneder aus Puch in der Kategorie Posaune IV-PLUS. Alexander Paulweber, ebenfalls 15 Jahre alt, erreichte in der Kategorie Horn III-PLUS Gold. Helene Julia Weiß erhielt in der Kategorie Klarinette IV-PLUS Gold. Sie kommt aus Pfarrwerfen. Insgesamt starteten fuhren 82 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Salzburg in Graz.