Volkskultur bietet Bühne zum Aussigråsn

Das Festival bodenst@ndig zeigt heuer zum sechsten Mal, wie gut neue Töne der traditionellen Volksmusik tun.

Ein Lied von Elvis Presley mit der Ziach begleitet? Ob das geht und wie das geht, wird der Mittelschüler Jonathan Zeilner am Samstag vormachen. Er ist einer jener jungen Musikanten, denen das Festival bodenst@ndig am Freitag und am Samstag dieser Woche im Petersbrunnhof eine Bühne bietet. Im Programmpunkt "Junge Volksmusik" mit Lehrenden und Lernenden aus dem Musikum Salzburg werden auch das Klarinettentrio Casual Clarinets und Trumpet Boys aufspielen.

Auf diese Debütanten folgt die Kultband: Wenn die Querschläger zum ...