Vollgepackt mit Kreativität

14 Produktionen zeigen beim tanz_house-Herbst aktuelle Entwicklungen in Tanz und Performance.

ARGEkultur, Toihaus und Szene sind die Spielorte, an denen von 23. Oktober bis 1. November in Festivalform sichtbar gemacht wird, was sich in Sachen Tanz und Performance in Salzburg aktuell tut. Das ist gar nicht so einfach auf einen Nenner zu bringen, so viel gleich vorweg. Es herrscht nämlich vor allem eins auf der Bühne: Vielfalt.

Die Mitglieder und Gäste des Veranstalters tanz_house, der Plattform Salzburger Choreografinnen und Choreografen, wählen sehr unterschiedliche Zugänge und Themen, die sie künstlerisch bearbeiten. Das liegt auch an Kuratorin Iris Heitzinger, der es ein Anliegen war, den Künstlerinnen und Künstlern "Spielräume zu bieten, in denen sie die Themen, die sie jeweils gerade bewegen, ohne Einschränkungen beleuchten". Das sei nicht selbstverständlich, denn in den letzten Jahren werde es immer gängiger, dass Kuratoren und Fördergeber durch Auflagen zunehmend beeinflussen, welche gesellschaftspolitischen Themen gerade bearbeitet werden sollen, kritisiert Heitzinger.

Eröffnet wird das Festival mit der neuen Produktion der editta braun company. In "Trails" erzählt die renommierte Choreografin von Wanderung und Heimatsuche. Braun untersucht dabei das Gefüge innerhalb einer Gruppe, die sich durch eine apokalyptische Welt bewegt.

Gesellschaftspolitisch Relevantes wird aufgegriffen

Ein reales Ereignis war Tomaž Simatović' Inspiration für "Suddenly the floor was not there". Über 1300 Arbeiter starben 2013 beim Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch, mehr als 3000 wurden gerettet. Simatović, der kürzlich das Jahresstipendium des Landes Salzburg für darstellende Kunst erhielt, hinterfragt in seinem Stück die Themen Solidarität und Rettung.

Es folgen Choreografien, die sich mit der Kraft des Moments (Julyen Hamilton), mit dem Verlust der Unschuld (Nikolaus Adler), mit den eigenen Innenwelten (CieLaroque/Helene Weinzierl), mit dem Zusammensein (Julia Schwarzbach), der Beobachtung des Banalen (Les Chasseurs Cueilleurs) und dem Ich in der Gesellschaft (Luan de Lima) auseinandersetzen. Das Festival schließt Madame Humata mit einer exzentrischen Pop-Performance.