Vom Flüchtling zum Rettungsanker

2009 floh Sunaari Aways vor dem Tod. Nun ist sie das Gesicht für gelungene Integration in der Stadt Salzburg.

SN-Lesern ist Sunaari Aways in guter Erinnerung. Das Schicksal der jungen Frau rührte 2010 viele. Nach dem Tod ihres Manns wurde sie in ihrer Heimat Somalia selbst mit dem Tod bedroht. Es blieb nur noch die Flucht, die in Salzburg endete. Berührend auch die Zusammenführung der Frau mit ihren beiden Kindern ein Jahr darauf, die erst durch die Spenden der Leserschaft möglich wurde. Acht Jahre später ist aus der Frau auf der Flucht eine Stütze für Menschen mit einem ähnlichen Schicksal geworden.