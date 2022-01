Vom Korsett bis zum Spitztüten-BH - Kulturzentrum Bachschmiede zeigt Geschichte der Frauenunterwäsche

Die Bachschmiede in Wals-Siezenheim stellt historische Objekte aus dem Fundus des Frauenmuseums in Meran aus.

Mit Sonderausstellungen zu Themen der Alltagsgeschichte hat das Kulturzentrum Bachschmiede in Wals-Siezenheim in den vergangenen Jahren Aufmerksamkeit erregt und viele Besucherinnen und Besucher angelockt. Nach dem Stillen Örtchen, dem Fahrrad, Kaffee samt Werbebeigaben, dem Telefon und dem Büro widmet sich das Team der Bachschmiede nun der Kulturgeschichte der Frauenunterwäsche der vergangenen 150 Jahre. Geschäftsführer Bernhard Robotka wurde in einem Südtiroler Reiseführer auf das Frauenmuseum in Meran aufmerksam, das bereits eine ähnliche Ausstellung gezeigt hat und seine Exponate auch anderen Häusern ...