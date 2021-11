Von der Bank zum Schauspiel

Hans-Peter Ampferer und seine Kollegin Selina Louis haben das Projekt "Schauspielschule Mirabell" ins Leben gerufen. Doch noch steht ein Fragezeichen hinter diesem ehrgeizigen Unternehmen.

Eigentlich kommt Hans-Peter Ampferer beruflich aus der Finanzwelt. Derzeit arbeite er für eine Bank in Salzburg. Doch in Zukunft will der gebürtige Pfarrwerfener seine Arbeit im Finanzwesen ein wenig zurückschrauben und sich vermehrt dem Schauspiel widmen. Schon als kleines Kind hatte er großes Interesse daran. Daher absolvierte er vor vier Jahren eine dementsprechende Ausbildung an der Schauspielschule Zerboni in München.

In Bayerns Hauptstadt lernte er die Schauspielerin Selina Louis kennen. Gemeinsam haben sie nun das Projekt "Schauspielschule Mirabell" ...