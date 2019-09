Nur zu besonderen Anlässen holen die Lungauer ihren Samson hervor. Am Sonntag war es in Unternberg so weit. Der Riese bezauberte Jung und Alt mit seinen Tänzen beim Bauernherbst.

Majestätisch kommt er daher, der Samson. Begleitet von Trommelmusik schreitet er die Murtal-Straße entlang, vor und hinter ihm die Mannen seiner Gruppe aus Unternberg. Sonntagmittag hatte der 5,30 Meter große und 90 Kilogramm schwere Riese seinen Auftritt beim Bauernherbst-Fest. Strahlender ...