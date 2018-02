Von St. Gilgen aus musikalisch um die ganze Welt

Askold zur Eck hütet in St. Gilgen einen Schatz: 5000 exotische Raritäten im Musikinstrumente-Museum der Völker.

Askold zur Eck setzt das glänzend schwarze Büffelhorn an die Lippen und bläst die Luft in langen Druckstößen hinein. Dumpf kommt der kräftige Ton aus dem traditionellen Instrument mit der kunstvollen Verzierung in Form eines Drachens. Askold zur Eck hat es von seiner letzten Vietnam-Reise mitgebracht. Genauso wie das Klong Put. Es sieht aus wie eine überdimensionale Panflöte und ruht waagrecht auf einem Untergestell. Bespielt wird es, indem man die Handflächen in gewölbter Form vor den Bambusrohr-Öffnungen aneinanderschlägt. "Dieses Instrument zum Spielen zu bringen ist schwierig. Ich habe mir im Musikinstitut von Hanoi zeigen lassen, wie es funktioniert", verrät der Sammler.