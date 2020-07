Von Stepptanz bis Afro Fusion: Salzburger Tanzakademie bietet Sommerkurse an

In der Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD) kann man sich heuer erstmals auch im Sommer bewegen. Teilnehmen kann jeder, egal wie alt und erfahren man ist. Wie Tanz in Coronazeiten funktioniert.

Seit sie vier Jahre ist, tanzt Lisa Ebner. Die Zwölfjährige mag, dass es keine Regeln gibt: "Ich kann mich ohne Worte ausdrücken und viel probieren. Ich kann Bewegungen selbst erfinden, so wie es gerade für mich passt." An der Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD) besucht Ebner immer wieder Kurse. Wegen des Coronavirus schlossen die Tore der Akademie in Schallmoos jedoch im März. Sie hätten viele Nachrichten bekommen, wie sehr die Salzburgerinnen und Salzburger das Tanzen vermissen, erzählt Direktorin Susan Quinn. Neben den Studierenden, die hier ihre Ausbildung machen, biete die SEAD auch Kurse für jeden Mann und jede Frau. Nachdem die Sehnsucht so groß war, starte die Akademie am 13. Juli mit "Everybody's Summerdance". Ein bis zwei Wochen lang können Interessierte aus Contemporary, Modern, Afro Fusion, Stepptanz, Ballett, Yoga und Pilates wählen. Die Lehrenden seien Absolventen der Akademie, sagt Pressesprecherin Sybille Ebner. "Zudem unterrichtet die international bekannte Tänzerin Farah Deen." Neue Lüftung und Desinfektion: Tanzen in Zeiten von Corona Die Teilnehmerzahl sei streng limitiert, bei den Kinderkursen seien maximal zehn Personen im Raum. "Wir haben eine neue Lüftung, es wird alles regelmäßig desinfiziert und geputzt", sagt Ebner. Die Choreografien seien zudem darauf ausgelegt, dass die Teilnehmer den Mindestabstand einhalten können. Für die Sommerkurse brauche man keine Vorerfahrung, Kinder ab vier Jahren und Erwachsene seien willkommen. "Das Haus ist offen für jeden", sagt Quinn. Manche Menschen haben jedoch Hemmungen, zu tanzen. Die Direktorin hofft, dass die Personen über diese Barriere springen: "Körper, Geist und Herz brauchen Bewegung - gerade nach der Lockdown-Zeit." Lisa Ebner findet es gut, dass Choreografien bei jedem Tänzer anders aussehen. "Jede Person ist unterschiedlich, deshalb sind auch die Bewegungen anders." Auf die Sommerkurse freut sich die Zwölfjährige: "Ich habe es sehr vermisst, ich mag die Atmosphäre hier. Und beim Tanzen kann ich nie genug lernen."