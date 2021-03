Von Zederhaus aus lenkt Roman Gruber die Blasmusik

Als Kapellmeister der TMK Ebene-Reichenau hatte Roman Gruber 2020 kein einziges Mal eine Tracht an. Dennoch: Trotz sehr großer Herausforderungen wurde ein CD-Projekt realisiert. Seit dem Sommer ist Roman Gruber auch Landeskapellmeister von Salzburg, seit Jänner Kapellmeister in Anif.

Seit neun Jahren ist Roman Gruber Kapellmeister der Trachtenmusikkapelle Ebene-Reichenau (Kärnten) mit über 60 Musikanten. "Die Stelle war damals ausgeschrieben und es hat mich gereizt", erinnert sich der 42-Jährige im LN-Gespräch. Fünf Jahre lang war er parallel dazu auch Kapellmeister in Zederhaus. "Freitag war die Probe in Zederhaus, Samstag in Ebene-Reichenau. Jede Kapelle ist und funktioniert anders, weil auch die Menschen anders sind. Das macht es aber interessant. Die Chance ist sehr, sehr gering, dass so etwas zustande kommt. Vom ...