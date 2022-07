Vormittags am Wannsee, abends in Salzburg: Was Fürstin Gloria Thurn und Taxis an Salzburg liebt

Zum ausverkauften ersten Konzert von Dirigent Christian Thielemann, den Wiener Philharmonikern und Mezzosopranistin Elīna Garanča bei den Salzburger Festspielen kamen viele bekannte Stammgäste.

Unter den prominenteren Gästen des Konzerts war Autoverleiher Erich Sixt mit seiner Frau Regine. Kurzfristig hatte er sie im Trubel vor dem Festspielhaus aus den Augen verloren und fragte kurz vor Beginn der Vorstellung in die Runde der Fotografinnen und Fotografen: "Haben Sie meine Frau wo gesehen?" Sie tauchte rechtzeitig wieder auf, sodass sich auch noch ein gemeinsames Foto des Paares ausging.

Eine weitere treue Festspielbesucherin aus Deutschland war am Donnerstagabend Fürstin Gloria Thurn und Taxis: "Ich bin nachmittags noch im Wannsee in Berlin geschwommen, dann hierhergeflogen und jetzt endlich am Ziel. Salzburg ist der Höhepunkt im Sommer, alles andere ist nur ein Vorspiel", meinte die Fürstin, die zuletzt für die Einladung von Anna Netrebko zu einem Konzert auf ihrem Schloss in Regensburg viel Kritik einstecken musste.

Was die Fürstin noch an Salzburg liebt: "Die Kirchen, ich besuche jeden Tag eine. Am liebsten die Franziskanerkirche." Weniger "fürstlich", dafür gut gelaunt wie immer erschien Sänger Rolando Villazón.

Unter den weiteren Gästen: Elisabeth Gürtler, Galerist Thaddaeus Ropac und Danielle Spera.