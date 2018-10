Wals: Kulturbetrieb im Luftschutzstollen startet

1944/45 haben dort die Walser Kinder Schutz vor US-Bombern gesucht. Ab Samstag wird der Stollen unter der Bachschmiede kulturell genutzt.

Zehn Jahre alt war Arno Müller, als er das erste Mal in den Luftschutzstollen im sogenannten Walser Kirchenfelsen klettern musste, erinnert er sich: "Richtig los gegangen ist es im Jänner 1945. Ab Februar/März 1945 war dann fast jeden Tag einmal Alarm." Die Tage in der Schule seien dann oft sehr kurz gewesen, erzählt der 83-Jährige, der heute in Hof wohnt: "Um acht Uhr war Unterrichtsbeginn. Oft war schon um neun Uhr Voralarm und wir mussten in den Stollen gehen. Da waren wir dann bis zu vier, fünf Stunden drin." Die Atmosphäre in diesem Schutzbau beschreibt er als bedrückend: "Die Luft da drin war sehr schlecht. Es gab keine Lüftung und kein elektrisches Licht, nur Fackeln und Kerzen."