Walser Bachschmiede lockte 2019 mehr Besucher an

2020 zeigt das Kulturzentrum historische Fußballtrikots und die Entwicklung von Kinderspielzeug.

Eine positive Bilanz zieht die Bachschmiede in Wals-Siezenheim über das Jahr 2019. Insgesamt kamen an 127 Veranstaltungstagen 29.797 Besucher in das Kulturzentrum - um 1342 Personen mehr als im Jahr davor. Auch die Auslastung konnte von 79,2 auf 85,4 Prozent gesteigert werden. "Wir bewegen uns in einer Nische, wo wir uns gut aufgehoben fühlen: Kabarett, Comedy und Volkskultur", erzählt Geschäftsführer Bernhard Robotka.

Klingende Namen wie Lisa Eckhart oder Willy Astor gastierten in jüngerer Vergangenheit in der Flachgauer Gemeinde. Der bayerische Wortjongleur habe seinen ganz persönlichen Wals-Moment erlebt, wie Robotka erzählt: "Willy Astor sollte in der Stadt untergebracht werden und ließ sich von uns überreden, in Wals-Siezenheim beim Laschensky zu nächtigen. Das gefiel ihm so gut, dass er am nächsten Tag gleich wieder dort schlief."

Auch 2020 sei mit den "Cubaboarischen" oder Stefan Haider optimal gestartet, beides war ausverkauft. Auch das Chiemgauer Volkstheater wurde gut angenommen, die vergessen geglaubten Komiker Erkan und Stefan folgen am 21. Februar. "Die Leute wollen unterhalten werden und kein politisches Kabarett, wo sie mit einem schlechten Gewissen rausgehen", sagt Robotka.

Zu den musikalischen Highlights 2020 zählen der Auftritt von Gitarrist von Herbert Pixner gastiert am 13. März und "Rosenheim Cops"-Darsteller Max Müller. Die Bad Reichenhaller Philharmonie gastiert 2020 ebenso in Wals-Siezenheim wie die Salzburger Festspiele: Die Produktion "1000 Kraniche" für Kinder ab zehn ist am 7. Juni zu sehen.

Im Ausstellungsbereich will man neben den musealen Themen auch weiterhin Alltagskultur zeigen. "Wir wollen Kindheitserinnerungen aufleben lassen", sagt Robotka. Eine Sonderausstellung widmet sich der technischen Entwicklung bei Kinderspielsachen, etwa bei Matador, Fischer-Technik oder Lego-Technik. Zur Fußball-Europameisterschaft 2020 präsentiert die Bachschmiede historische Trikots.

Auch technisch sei nachgerüstet worden, verrät Robotka: So soll etwa eine neu installierte Induktionsschleife Menschen mit Hörbeeinträchtigung einen Kulturgenuss ermöglichen.