Wandern auf den Spuren von Joseph Mohr

Hintersee setzt mit der Eröffnung des Joseph-Mohr-Gedenkweges eine bedeutende Initiative zum Stille-Nacht-Gedenkjahr. Sechs Stationen finden sich auf dem 1,2 km langen Weg.

Es war ein Freudenfest, als in der Vorwoche die kleine Flachgauer Gemeinde Hintersee ihre große Stille-Nacht-Initiative, den Joseph-Mohr-Gedenkweg, eröffnete. Der Rundweg entstand auf Initiative von Hotelier Albert Ebner und mit großer Unterstützung von Land Salzburg, Tourismusverband Fuschlseeregion und Gemeinde Hintersee.

Joseph Mohr, der Textdichter des Weihnachtsliedes, war in den Jahren 1827 bis 1837 in Hintersee als Pfarrvikar tätig.

Die Festgäste trafen sich vor der Joseph-Mohr-Büste auf dem Dorfplatz und marschierten, begleitet von der Trachtenmusikkapelle, den Weg mit seinen sechs Stationen ab. Die feierliche Eröffnung fand dann am höchsten Punkt des Weges, in der "Gigantisch begehbaren Steingitarre" statt. Bürgermeister Paul Weißenbacher dankte allen, die zum guten Gelingen des Projektes beigetragen haben, und sagte weiterhin auch die Unterstützung der Gemeinde zu.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer verwies auf die Botschaft des Liedes "Stille Nacht!", das von Salzburg aus in die Welt ging. Er dankte allen, die zum Gelingen der zahlreichen Landesausstellungen in den Stille-Nacht-Gemeinden beitragen, wozu auch der Gedenkweg zählt: "Wandern, Spaß haben und quasi im Vorbeigehen auch noch etwas lernen. Mit dem Joseph-Mohr-Gedenkweg hat die Stille-Nacht-Gemeinde Hintersee ein neues, attraktives Ausflugsziel. Sechs interaktive Stationen auf einer eineinhalb Kilometer langen Runde vermitteln Jung und Alt Interessantes über das Leben des Textdichters des Weihnachtsliedes sowie über die lokale Geschichte. Ein wichtiger Beitrag zur Bereicherung des touristischen Angebotes des Ortes und der Region", so Landeshauptmann Wilfried Haslauer, der danach das Eröffnungsband durchschnitt.

Die örtlichen Vereine, so die Trachtenmusikkapelle, die Prangerschützen, der Kameradschaftsbund, die Feuerwehr und die Brauchtumsgruppe, umrahmten das Fest.



Sechs Stationen zum Verweilen

Für den neuen Themenweg erarbeitete der Tourismusverband zusammen mit Studierenden der Fachhochschulen Urstein und Kuchl sowie heimischen Kunstschaffenden aus den Gemeinden der Fuschlseeregion ein Konzept. Grundgedanke dabei: Eine Kombination aus gegenständlicher Kunst und Abstraktion zu schaffen und sechs Stationen - im Hinblick auf die sechs Strophen des Stille-Nacht-Liedes - jeweils einem Themenschwerpunkt zu widmen.

Der Weg beginnt im Ortszentrum von Hintersee am Parkplatz des Feuerwehrhauses. Folgende Stationen können auf der 1,2 Kilometer langen Runde besucht werden: Bild "Der Menschenfreund" von Veronica Mrazek, Gedächtniskapelle mit Wandmalerei von Bernd Horak, lebensgroße Joseph-Mohr-Statue von Felix Igler, Baumxylofon von Martin Ainz, "Klingendes Taufbecken" von Martin Ainz, Entspannungsliege aus Holz von Michael Ebner, die "Gigantische begehbare Steingitarre" von Maximilian Pristovnik, Manuel Schlager, Erasmus Brandstätter und Franz Radauer. Zu sehen sind hier auch das Gemälde der "Engel" von Silvia Weinberger und ein Foto der Original-Gitarre sowie die Joseph-Mohr-Büste von Franz Lohninger aus dem Jahr 1985. Der neue Sockel und der neue Dorfbrunnen wurden von Bernhard Winkler geschaffen.