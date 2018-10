Warum wird Samuel abgeschoben?

Hanna setzt zum Karrieresprung an und hat keine Zeit für Kinderbetreuung. Harald ist vom vielen Arbeiten erschöpft und muss jetzt endlich verreisen. Beide können einen Buben nicht brauchen.

"Du bist schön", sagt Samuel. Und: "Warum ohne mich?" Mit diesen schlicht und charmant gesagten kleinen Sätzen gelingt es Philipp Kieninger, seine beiden Bühnenpartner zu entwaffnen und das Publikum aufzurütteln. Denn was die Erwachsenen im Laufe des Abends an Erklärungen und Rechtfertigungen von sich geben, entspricht heute üblichen, von vielen sogar angestrebten Lebensmustern. Wer Karriere machen will, muss rund um die Uhr einsatzfreudig sein. Und wer vom Zuviel an Arbeit und Pflicht Abstand gewinnen will, muss konsequent nur auf sich und seine Entspannung achten. Für ein Kind ist weder beim einen noch beim anderen Platz.

Arbeit und Nicht-Arbeit prallen aufeinander

Dieses Aufeinanderprallen von Arbeit und Nicht-Arbeit, hat Ben Pascal für das Salzburger Theater ecce in das Theaterstück "All inclusive" übersetzt, das er auch inszeniert hat; Premiere war am Mittwochabend. Den unerbittlichen Anspruch für perfekte Karriere sowie für absolute Freizeit spitzt er in der Salzburger Uraufführung noch weiter zu. Hanna, die vor einem prächtigen Karrieresprung an die Spitze einer Partei steht, und der soeben pensionierte Harald streiten nicht bloß über die Sorgepflicht für ein Kind, sondern für ein behindertes Kind.

Diesen Samuel spielt Philipp Kieninger, ein 21-Jähriger mit Down-Syndrom, mit so viel Charme, Witz und kindlicher Hinterhältigkeit, dass er die gewichtigen Argumente der Erwachsenen scheinbar harmlos durchkreuzt.

"All inclusive" ist ein Schmuckstück

Der Titel "All inclusive" gibt mehrere Anhaltspunkte: Er passt zur Freizeit- und Reiseperfektion, die Harald sich für seine nahe Zukunft vorgenommen hat. Und er passt zu diesem neuerlich vorbildlichen Beispiel für inklusives Theaters, das das Theater ecce seit über zwanzig Jahren pflegt. Philipp Kieninger bewährt sich dabei seit rund fünf Jahren als Schauspieler - beginnend in "Peer Gynt" im Salzburger Odeïon; er war auch in "Die Schneekönigin", im "Hafen der gestrandeten Sehnsüchte", in "Gulliver - Eine Theaterreise" und im Vorjahr in "Schlafstörungen" dabei.



SN/theater ecce/remo rauscher Reinhardt Winter, Philipp Kieninger und Pia Kolb



"All inclusive" ist eine kleine Produktion im Studio der Arge-Kultur in Salzburg mit vorerst nur fünf Aufführungen, der dann eine weitere im Nexus in Saalfelden folgen wird. Aber es ist ein Schmuckstück: Denn Ben Pascal hat in diesem Stück die heutigen individualistischen Sehnsüchte von selbstverwirklichender Arbeit und selbstgenießerischer Freizeit und deren Konsequenzen dramatisch klug entfaltet - vom harmlosen Tischgespräch bis zum brutalen Streit. Er hat den Plot für vier Personen gut genug verschachtelt, dass dessen Enthüllung eineinhalb Stunden spannend bleibt.

Und von welch vorzüglichen Schauspielern Philipp Kieninger umgeben ist, wird schon in den ersten Minuten deutlich: Reinhardt Winter, der den Harald spielt, schlurft rund um einen Esstisch und ruft verärgert: "Erika, Sie haben den Wein vergessen!" Mit wenigen Worten, aber mit viel subtiler Darstellerkunst erzeugt er gleich am Anfang Mitgefühl wie Neugier: Warum ist der so gebrochen, so missmutig, so traurig?

Eine zielstrebige Frau geht in die Knie

Pia Kolb spielt die Karrierefrau Hanna, die bei dem seit zwei Wochen verwitweten Harald als gute Bekannte zum Abendessen vorbeikommt. Ihr eröffnet Harald, dass er nun allein all jene Reisen absolvieren müsse, die er mit seiner Frau ersehnt habe. "Das Leben besteht nicht nur aus Arbeit, leider habe ich dies zu spät erkannt", gesteht er ihr.

Als er Hanna aber das Geheimnis enthüllt, mit dem er sie dazu erpressen will, Samuel zu sich zu nehmen, fällt die zielstrebige Parteichefin in spe zusammen. Erst geht Pia Kolb in die Knie, dann kauert sie am Boden. Allerdings gelingt es ihr nicht immer, im stürmischer werdenden Streit die moralisch schön verpackten Egomanien Haralds, die in ihr neu aufbrechenden Schuldgefühle und die kindlichen Wünsche Samuels nach Zuwendung glaubwürdig zu parieren.

Geballte Komik mit "Broccolisuppe!"

Während Philipp Kieninger den Konflikt von Hanna und Harald mit Charme auflockert, bringt Beata Milewska als aufgetackelte Haushälterin geballte Komik auf die Bühne: Diese Erika versucht offenbar ihre Schwerhörigkeit durch Exaltiertheit zu kompensieren. Dass sie das Servieren in kessem Tanzschritt absolviert und zum Drehen an der Pfeffermühle sogar auf den Esstisch springt, ist ein etwas arger Kontrast zum sonstigen Konversationsstück. Doch bringt sie so und insbesondere mit ihren schrillen Anpreisungen ihrer "Broccolisuppe!" ein wenig lustige Narretei in die insgesamt tragische Geschichte.

Theater: "All Inclusive" von Ben Pascal, Theater ecce, bis 10. Oktober in der ArgeKultur Salzburg, am 12. Oktober im Kunsthaus Nexus Saalfelden.