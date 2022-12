Was es zum Krippenbauen braucht: Salzburger Krippenbaumeister lassen sich über die Schulter schauen

Wenn am Heiligen Abend das Jesuskind in der Krippe liegt, dann ist für diese drei Geschwister - und Krippenbaumeister - so richtig Weihnachten.

"Kuahgspuckts", also Gras, das die Kühe zwar abgerissen, aber nicht gefressen, sondern liegen gelassen haben, zählt genauso zu den gefragten Baumaterialien wie Steinmoos oder Hirschheiderich. "Wenn ich als Krippenbauerin wandern gehe, dann mache ich das mit einem besonderen Blick", sagt Monika Hopfgartner. Auch Lerchenrinde und Schwemmholz sammeln die 86 Mitglieder des Krippenbauvereins in Bad Vigaun bei ihren gemeinsamen Sammelausflügen. Beliebt sind auch Urlaubsmitbringsel aus südlichen Ländern, exotische Sträucher, die dann als krumme Bäume für orientalisches Flair der Krippen sorgen. ...