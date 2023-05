Was ist eine gute Buchhandlung? Die Rupertus Buchhandlung gehört nun zu den Besten Österreichs

"Kulturelle Nahversorgung": Auszeichnung des Hauptverbandes des Buchhandels geht erstmals in die Stadt Salzburg.

Seit fast 90 Jahren gibt die Rupertus Buchhandlung als "Treffpunkt für Bücherfreunde aus ganz Salzburg und darüber hinaus" - so steht es in der Begründung der Jury, die für den Hauptverband des Österreichischen Buchhandels den Preis für die beste Buchhandlungen des Landes vergibt. In der Kategorie "Buchhandlungsfiliale" wurden Geschäftsführer Klaus Seufer-Wasserthal und sein Team heuer ausgezeichnet. Inhaberin ist seit 2005 die Innsbrucker Verlagsanstalt Tyrolia. Das Angebot vor Ort - rund 40.000 Büchern stehen zur Auswahl - wird aber nicht wie ...