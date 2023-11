Was uns Kultur wert ist - am Beispiel des sds-Künstlerhauses n Saalfelden

Während etablierte kulturelle Größen von der Stadtgemeinde angemessen unterstützt werden, sehen sich kleinere Institutionen in ihrer Existenz bedroht . Für das Künstlerhaus geht es bald ums Überleben.

"So, wie es ist, fühlen wir uns als Kulturinstitution einfach nicht ernst genommen." Anton Göllner, Gründer des sds-Künstlerhauses Saalfelden und Leiter des Vereins zur Förderung bildender Kunst, der "Schule des Sehens", fühlt sich boykottiert und hat einen offenen Brief an die Stadtgemeinde und den Kulturausschuss gerichtet. Sein Ansuchen um Erhöhung der Förderung für das Künstlerhaus - die seit 15 Jahren unverändert 2000 Euro beträgt - wurde abgelehnt. "Das ist unverständlich. Alle Saalfeldener Vereine - und sogar das Theater ECCE, das gar kein Saalfeldener Verein ist - haben erhöhte Förderungen bekommen. Da geht es um Größenordnungen zwischen 70.000 und 300.000 Euro. Und wir sollen bei der Explosion der Erhaltungskosten mit immer der gleichen Förderung von 2000 Euro auskommen? Allein die Strompreise haben sich fast verdoppelt und seit Corona gibt es bei uns auch keine Seminare mehr, von denen wir Einnahmen erzielen konnten. Wenn ich 4000 Euro Strom im Jahr zahle - was kann ich da mit meiner Förderung noch groß auf die Beine stellen?"

Wer bestimmt, was förderungswürdig ist?

Während bei NEXUS, Bildungszentrum und Musikum großzügig verteilt werde, sei das Künstlerhaus ein Stiefkind: "Wir verstehen unseren Auftrag so, Menschen den Zugang zur Kunst zu erleichtern. Das geschieht im Rahmen von Workshops, mit Schulprojekten, Ausstellungen. Maler, Fotografen und verschiedenen Dozenten sind regelmäßig bei uns zu Gast, wir stellen aus und haben 75 Mitglieder, auch aus Wien, Tirol und dem süddeutschen Raum." Warum das nicht gesehen bzw. entsprechend gefördert werde, sei ihm schleierhaft. Am ehesten könne er sich noch vorstellen, dass es in der Stadtgemeinde Vorbehalte gegen seine Person gebe: "Ich war von 2009 bis 2012 Gemeindevertreter für die SPÖ, bis ich aus der Partei austrat, und ich werde im Frühling als Kandidat des parteifreien Bürgerforums Saalfelden für das Amt des Bürgermeisters kandidieren - da gibt es sicher noch den einen oder anderen, dem das nicht schmeckt."

Der zuständige Kulturstadtrat Gernot Aigner sieht keine Befangenheit durch politische Gründe: "Wir müssen uns an Kulturförderrichtlinien halten und die Ansuchen von Anton Göllner sind zum Teil unvollständig, was die Kassa- und Tätigkeitsberichte betrifft." Der Kulturausschuss könne nichts "freihändig" machen: "Jeder Verein muss bestimmte Auflagen erfüllen, das Künstlerhaus so wie alle anderen auch", so Aigner. Auch die Erhöhung der Förderung sei an ein korrektes Prozedere gebunden, das Göllner - der betont, alle erforderlichen Unterlagen vorgelegt zu haben - nicht eingehalten habe. "Warum geht es bei mir angeblich so streng nach den Richtlinien, wenn das Theater ECCE als nicht ortsansässiger Verein trotzdem gefördert wird?" Gernot Aigner kontert, dass die Arbeit von ECCE "für uns in Saalfelden extrem wichtig und inklusiv ist - das ist uns im Ausschuss ein Anliegen". Für Anton Göllner nur ein schwacher Trost: "Es ist für alle alles teurer geworden", so der Saalfeldener. "Dass dem nur bei unserem Verein nicht Rechnung getragen wird, ist schon traurig. Wir machen nachhaltige Sachen und es reicht kaum zum Überleben. Wenn es im NEXUS zwei Tage lang Kasperltheater für die Kinder gibt, wird das mit 11.000 Euro gefördert, und wir müssen schauen, wie wir unser Haus heizen."

Kreativität abseits des kulturellen Mainstreams

Das Kulturhaus am Rand der umstrittenen Königgründe ist im Besitz der Gemeinde, die es 2009 für den von Oskar Kokoschkas "Schule des Sehens" inspirierten Verein zur Verfügung stellte. Idylle pur, mitten im Zentrum. Kühe weiden, das alte Häuschen selbst ist ganz auf die Bedürfnisse künstlerischer Betätigung zugeschnitten: Der vormalige Besitzer Norbert König, Sohn der "Hindenburg"-Besitzerin Marianne König, war akademischer Bildhauer, seine Frau Malerin. König verkaufte das Haus und die umliegenden Gründe von drei Hektar der Gemeinde Saalfelden.

Es wäre schade, wenn die "Schule des Sehens" hier ihre Existenzgrundlage verliert - schade auch um den Platz und die Möglichkeit, Kultur ganz nah "an der Basis" zu fördern.

"Wir werden das lösen können und möchten vor allem mit Anton Göllner das Gespräch finden", sagt Gernot Aigner, der betont, dass es auch für aktuelle Kulturprojekte noch Fördermöglichkeiten aus dem Kulturtopf gebe - wenn Göllner korrekt darum ansucht. Anton Göllner: "Es ist uns schon geholfen, wenn die Gemeinde in Zukunft die Kosten für Miete und Strom übernimmt."