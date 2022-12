Was steht auf der Liste fürs entspannte Fest?

Der Salzburger Club 101 bittet zur Reggae-Familienfeier: Weihnachtslieder? Gibt es vielleicht auch.

Manche denken vor Weihnachten an Wunschlisten, andere an die To-do-Liste, die vor dem Fest noch abgehakt werden will. Bei der familiären Feier, die eine Salzburger Initiative am Samstag veranstaltet, geht es weder um das eine noch um das andere. Im Gegenteil: Die "Rub a Dub Conference" des Club 101 sei jedes Jahr für alle Beteiligten "ein Anlass, sich noch einmal aus dem vorweihnachtlichen Stress auszuklinken", erzählt DJane und Organisatorin Melissa Egger.

An einer Aufstellung hat sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus dem Club 101 im Vorfeld trotzdem getüftelt. Es ist eine Setlist: Sie dient bei der Clubkonferenz als musikalisches Bindeglied zwischen DJs, Musikern und Mikrofongästen.

Das DJ-Kollektiv habe im Vorfeld "eine Liste mit Instrumentalstücken zusammengestellt", sagt Melissa Egger zum Konzept des Abends. Diese heißen in der Reggae- und Dubkultur Riddims und dienen Sängerinnen und Sängern als musikalische Unterlage. Beim Club 101 aber studiert die Hausband die Instrumental-Parts ein und begleitet damit live die Auftritte der Gäste.

Die Dimensionen eines großen Familienfests hat das nicht nur wegen der Zahl der Beteiligten: Sieben Mitglieder zählt allein die Salzburger Band Moby Stick, die Bühne gehört aber auch zehn Vokalistinnen, Vokalisten und Special Guests, die eingeladen sind. Die Salzburger Sängerin Maria-Pilmaiquén Jenny etwa kommt direkt aus Portugal, wo sie als Kandidatin in der TV-Show "The Voice" mitwirkte, nach Hause in den Club 101.

Vor der Dub-Konferenz bitten zudem die DJs des Club 101 zum Warm-up, spätnachts übernimmt das Kollektiv Alpine Roots die Soundregie. Aus allen Richtungen zwischen Innsbruck und Wien könnten Mitwirkende zur Weihnachtsausgabe der Reihe kommen: "Wir wollen die Szene lebendig halten und auch Nachwuchskünstlern eine Plattform bieten. Das Rockhouse gibt uns dabei viel Rückenwind", sagt Egger, die selbst mit 14 die Liebe zum Reggae und zum Mischpult entdeckte und ihr Können heute in Workshops weitergibt. Stilistisch verschreibe sich der Club nicht allein dem Reggae, auch Hip-Hop, Soul und Funk gehören zum Klangspektrum. Jedes Mitglied habe seinen Schwerpunkt. Gemeinsam haben alle das Faible für Vinyl: "Wir sind leidenschaftliche Sammler."

Ob am Samstag auch Weihnachtsklassiker aus dem Reggae-Sound auftauchen könnten? "Vielleicht in einem augenzwinkernden Kontext, wir werden sehen", sagt Melissa Egger. Einen Neujahrsvorsatz hat der Club 101 schon: "2023 startet die Reihe 101-Approved mit einem von uns kuratierten Programm."

Live:Club 101, "Rub a Dub Conference", Rockhouse, 17. 12., 21 Uhr.