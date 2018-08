Was Tobias Moretti noch sagen wollte

Montagabend feierte die Jedermann-Crew das Ende der heurigen Spielsaison im Krimpelstätter. Jedermann Tobias Moretti sprach dabei mit den SN über die gewaltige Anteilnahme an seiner Erkrankung, die beeindruckende Leistung des Ensembles und warum ihn Salzburg so fasziniert.

Am Montag stand die letzte Jedermann-Aufführung dieses Festspiel-Sommers auf dem Programm und anschließend wurde im Krimpelstätter auf die Spielsaison angestoßen. Erstmals war auch Jedermann Tobias Moretti wieder beim Feiern dabei. Er war ja mit einer Lungenentzündung zwischenzeitlich auch auf der Bühne aufgefallen. "Das war ein Zeichen, das ich ernst nehmen musste", sagte Moretti, der fünf Aufführungen pausieren musste. Es habe viel Druck von ihm genommen, dass Philipp Hochmair so kurzfristig eingesprungen sei. Er lobte das Ensemble, das "wirklich großartig" war und ermöglicht habe, dass Hochmair ohne Vorbereitung so spielen konnte. Unglaublich sei auch die Anteilnahme tausender Menschen an seiner Krankheit gewesen. Er sei froh, dass er so schnell wieder zurückkehren konnte, auch wenn er noch immer nicht voll auf der Höhe sei. Deshalb stehen jetzt erstmals Ruhe und Erholung auf dem Programm.