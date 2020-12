Was uns Sagen heute sagen

Für ein Buch haben aktuelle Autoren alte Sagen neu betrachtet. Dabei führen Wege zur Übergossenen Alm und zu Frau Perchta.

"Siehst du sie auch?" Auf die bohrende Frage, die der Vater seinem Sohn immer öfter stellt, kommt immer die gleiche Antwort: "Klar seh' ich sie."

Mit Reisighaar, dürren Fingern und weißem Leinengewand wartet die Frauengestalt an dem Zaun, der das Familiengrundstück vom Wald, also das Vertraute vom Ungewissen trennt. Vom Waldarbeiter hat sich der Mann zum Holzindustriellen hinaufgearbeitet. Seit der Betrieb in Turbulenzen ist, erscheint ihm die Gestalt immer öfter.

Sie drängt sich nicht in den ...