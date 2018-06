Zerrissene Jeans und Oversize-Jacken, ergab ein Workshop der Stiftung Mozarteum. Heuer schwingt das ehrwürdige Haus das Tanzbein.

Mozart war nicht nur ein Wunderkind am Klavier oder an der Geige - er stand auch im zarten Alter von fünf Jahren bereits als Tänzer auf der Bühne. In diesen Zeiten gehörte es zum guten Ton, bereits Kinder in die Kunst der Gesellschaftstänze einzuführen. Vom Tanzen profitierten wohl auch Mozarts musikalisches Talent und seine Kompositionen, sind sich Experten einig.